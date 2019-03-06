Gaynutdin, Moskova’da katıldığı bir konferansta, Rusya’da Müslümanlık faktörünün İslamiyeti kabul eden Rusların sayısındaki artış ile daha da önemli hâle geleceğini belirtti. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda sadece Moskova bölgesindeki camilere gelenlerin sayısının 320 binden fazla olduğuna işaret eden Gaynutdin, bu rakamın bir rekor olduğunu vurguladı. Camilere gelenlerin, ülkedeki Müslüman sayısındaki artışın bir göstergesi olduğunu belirten Gaynutdin, sayının her geçen yıl arttığını söyledi. Gaynutdin “Rusya’nın büyük şehirlerinde düzinelerce yeni camiye ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Müslüman oluyor!
06.03.2019 - 02:23 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 02:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, 15 yıl sonra, Rusya nüfusunun yüzde 30’unu Müslümanların oluşturacağını söyledi.
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608723 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/608723.aspx
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