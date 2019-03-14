ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, bugün  Venezuela'da kalan tüm ABD'li diplomatlar ülkeyi terk ettiğini bildirdi. Pompeo açıklamasında, "Bunun onlar için zor bir durum olduğunu  biliyorum çünkü onlar kendilerini Venezuela halkının demokrasi ve daha iyi bir  gelecek içinde yaşama arzularına destek vermeye adamışlardı." ifadesini kullandı.

Pompeo ayrıca ABD yönetiminin, kendini geçici devlet başkanı ilan  eden Juan Guaido'yu meşru lider olarak tanımaya devam edeceğini vurguladı.Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, salı günü yaptığı  açıklamada, ABD'li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.