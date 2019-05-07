Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına önce AB ardından ABD’den gelen tepkiler Rumları cesaretlendirdi. Yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus “ABD, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin endişe duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve bütün tarafları itidale davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

RADYODAN ÇAĞRI

ABD’den gelen açıklamanın ardından Rum yönetimi, Sahil Radyosu aracıyla Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarına başlayan Fatih gemisinde görev alan personeli ‘uluslararası tutuklama emri’ çıkarmakla tehdit etti. Radyodan yapılan anonsta ‘Faaliyetlerinize derhâl son verin’ denildi. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Rum Sözcü Prodromos Prodromu da “Türkiye’nin NATO, ABD ve bütün bölge ülkeleri ile ilişkileri iyi değil. Sahip olduğumuz ve geliştirebileceğimiz imkânlar dahilinde mümkün olan her şeyi yapıyoruz” dedi. Rum yönetiminin Fatih mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıp çıkarmayacağı da sorulan Prodromu “Yasanın verdiği izin çerçevesinde, bu tür faaliyetlere katılanların kişisel sorumlulukları vardır ve aranabilir. Bu, hükûmetin planladığı önlemlerden biridir. Kıbrıs (Rum) Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde sondaj yapılması hâlinde gemi kaptanları olarak veya destek hizmetleri verenler olarak uluslararası yargıda kovuşturulabilirler” diye konuştu.

AB VE SİSİ DE DEVREDE

Önceki gün de Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Türkiye’nin bölgede yapacağı sondaj çalışmalarını durdurmasını istemişti. Geçen yıl mart ayında Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin güçlü bir şekilde kınadığını söyleyen Mogherini “Türkiye’ye itidal ve Kıbrıs’ın kendi münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz. Türkiye’nin yasa dışı girişimlerine Avrupa Birliği, Kıbrıs’a tam destek ile karşılık verecek” demişti. Mogherini’nin açıklamasının ardından Mısır’da darbe yaparak yönetimi eline alan Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi de “Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında yaptığı sondaj çalışmalarını endişeyle takip ediyoruz” demişti.

TÜRKİYE: SONDAJ KENDİ KITA SAHANLIĞIMIZDA

Türkiye, kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamaya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı “Türkiye, bölgedeki kıta sahanlığını uluslararası topluma duyurmuş ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirmiştir. Bölgede, bütün ilgili kıyıdaşlar arasında uluslararası hukuk kuralları uyarınca hakkaniyete dayalı sınırlandırma anlaşmaları henüz tamamlanmamıştır. Hâl böyle iken, üçüncü tarafların kendilerini âdeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez. ABD’nin Rumların ‘hak iddia ettiğini söylediği’ bir alana yönelik geçerli sınırlandırma anlaşması varmış gibi Türkiye’ye çağrıda bulunması, ne yapıcı ne de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşımdır” denildi. Türkiye’nin sondaj ve sismik gemilerinin, kendi kıta sahanlığında, Türk hükûmetinin 2009 ve 2012 yıllarında Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat sahalarında arama ve sondaj faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

HAKLARIMIZ TARTIŞILAMAZ

Türkiye’nin ve KKTC’nin Doğu Akdeniz enerji kaynakları üzerindeki meşru hakları da tartışma götürmez. Ülkemiz kendi hakkını ve Kıbrıs Türklerinin hukukunu korumakta kararlıdır. NATO’nun bu süreçte Türkiye’nin haklarına saygı göstermesini ve bize gerilimlerin önüne geçmek için destek olmasını bekliyoruz.