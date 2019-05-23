Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde silahlı çatışmalarda sivillerin  korunmasının görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, sivillerin korunmasına  yönelik uygulamaların güçlendirildiğine ancak buna rağmen önlemlerin uygulamaya  konulmadığına dikkati çekti.

Çatışmalarda kurbanların büyük çoğunluğunu sivillerin oluşturduğuna  işaret eden Guterres, sivillerin, en büyük bedeli ödemeye devam ettiği savaş ve  çatışmalarda uluslararası insani hukukun erozyona uğradığı uyarısında bulundu.

Guterres, ''Sadece 2018'de Afganistan, Irak, Mali, Güney Sudan, Somali  ve Yemen 'de 22 bin 800 sivil öldü ve yaralandı.'' dedi.

Suriye'nin kuzey batısında İdlib'de okullara, hastanelere ve pazar  yerlerine ve yerlerinden edilen sivillerin kaldığı kamplara hava saldırları  düzenlediğini ifade eden Guterres, tüm çatışma bölgelerinde ölen ve  yaralananların yüzde 90'ının yine siviller olduğunu söyledi.

Guterres, insani yardım çalışanlarının de çatışmalarda hedef alındını  kaydederek, çatışma bölgelerinde 369 insani yardım çalışanın kaçırıldığını,  öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti.

Aç bırakma ve cinsel şiddetin de savaş aracı olarak kullandığına  dikkati çeken Guterres, çatışmalarda sivillerin korunması ve uluslararası insani  hukuka saygı gösterilmesi çağrısını yineledi.

'İnsani yardım operasyonlarının yüzde 80'i Türkiye sınırı üzerinden yapılıyor'

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da oturumda bir  konuşma yaptı.

Sinirlioğlu, milyonlarca sivilin çatışmaların kurbanı olmaya devam  ettiğine, sivillerin zorla yerinden edildiğine ve işkenceye maruz kaldığına  dikkati çekerek, okullara ve hastanelere yönelik saldırıların ise durumu daha da  kötüleştirdiğini söyledi.

Suriye'de rejimin son haftalarda İdlib'deki uluslararası insani hukuk  ihlallerine de değinen Sinirlioğlu, bu durumun bölge ve ötesinde de insani ve  güvenlik konuları açısından büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Sinirlioğlu, "Türkiye, BM'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı sınır ötesi  insani yardım operasyonlarında ana koridor olmaya devam ediyor ve tüm sınır ötesi  insani yardım operasyonlarının yüzde 80'i Türkiye sınırı üzerinden yapılıyor." dedi.