Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AP, yaklaşık 400 milyon AB vatandaşının katılma hakkı bulunan seçim sonucuna ilişkin öncü tahminleri yayımladı.

Buna göre, 2014 yılında katılımın yüzde 42,6 oranında gerçekleştiği AP seçimlerinde, 2019’da sandığa gitme oranı yüzde 51’e yükseldi. Toplam 751 milletvekillinin belirlendiği AP seçimlerinde, Avrupa Halk Partisi (EPP) ilk sırada yer aldı. EPP’nin milletvekili sayısı 173 olurken, onu 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar (SDP) izledi. Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) 102 milletvekili, Avrupa Yeşiller Partisi (EFA) 71 milletvekili, Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri (ECR) 58 milletvekili, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) 57 milletvekili, Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) 56 milletvekili, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) 42 milletvekili çıkardı. Geriye kalan 45 milletvekili ise bağımsız adaylardan seçildi.

Bu arada Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki AP seçimlerinde ise bir ilk yaşandı. Türk Niyazi Kızılyürek, aday olduğu Rum ana muhalefet partisi AKEL’den vekil seçildi.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.