Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hizmet alımı ihalesi 3 Temmuz’da Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünde (MTA) yapılacak. Koruma gemisi, Oruç Reis’in sismik araştırma yaptığı her yerde gemiyi koruyacak. İhaleyi kazanan şirket ya da kişi gemiyi iki yıl içinde MTA’ya teslim etmekle yükümlü olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin iki tane sismik araştırma gemisi olduğuna dikkat çekerek, bunlardan Barbaros Hayrettin Paşa’nın şu anda Kıbrıs’ın güneyindeki ruhsat alanlarında sismik aramalarına devam ettiğini anlatmıştı. MTA’ya ait Oruç Reis Gemisi ise bir süre Karadeniz’de çalıştıktan sonra şu anda Marmara’da hidrokarbon rezervlerini araştırmaya devam ediyor.