Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Türkiye’nin F-35 projesinde askıya alındığının açıklamasının ardından Moskova’dan Ankara’ya yeni teklif geldi. Rusya’nın Savunma Sanayiinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, S-400’ler konusunda geri adım atmayan Türkiye’yi takdir ettiklerini belirterek Türkiye’ye savaş uçağı da satabileceklerinin sinyalini verdi. Borisov’un ardından ise Rus devlet savunma sanayii şirketi Rosteh’in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Rusya’nın, Türkiye’ye 4++ nesil avcı uçağı Su-35 satmaya hazır olduğunu bildirdi. Çemezov daha önce Rusya’nın 5’inci nesil savaş uçağı Su-57’yi de Türkiye’ye satabileceklerini söylemişti. Su-57’lerin ihracatına izin veren gerekli evrakların imzalandığına işaret eden Çemezov “Öncelikle, Rusya Savunma Bakanlığının Su-57 ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Su-57, olağanüstü karakteristik özelliklere sahip ve bu sebeple gelecekte ihracatına yönelik potansiyeli de değerlendiriyoruz. Türkiye, bu uçak için cazip bir pazar. Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda iş birliği yapmaya hazırız” demişti. Rusya’dan gelen açıklamaların ardından gözler ABD yapımı F-35, Rusya yapımı Su-57 ve 2023 yılında Türkiye’nin ilk yerli savaş uçağı olması beklenen TFX’e çevrildi.

ATİNA F-35'LERE TALİP

Türkiye'nin Amerika ile arasında yaşanan F-35 gerilimi fırsata çevirmek isteyen Yunanistan harekete geçti. Başbakan Miçotakis’in, Türkiye’nin almadığı F-35'leri envanterine katmayı planladığı iddia edildi. Türkiye, 30 adet F-35 siparişi vermişti.

F-35:

¥ 5. nesil radar izi düşük savaş uçağı ilk uçuşunu 2000’de gerçekleştirdi.

¥ Tek mürettebatı var.

¥ 1.931 km/sa. hıza ulaşabiliyor.

¥ 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor.

¥ 1.667 km - 2.200 km azami uçuş menziline sahip (modeline göre değişiklik gösteriyor.)

¥ 8.160 kilogram azami muharebe yüküne sahip.

¥ Azami kalkış ağırlığı 31.751 kilogram.

¥ Takviyesiz süpersonik uçuş özelliği bulunmuyor. Kısa mesafeli kalkış ve iniş özelliği var.

¥ Dikey kalkış ve iniş özelliği var.

¥ Radarlara görünmezlik (hayalet)

teknolojileri var.

¥ Kapalı bölmelerde silah sistemleri var. Süper manevra kabiliyeti yok.

TFX:

19 metre uzunluğunda.

Kanat açıklığı 12 metre.

Menzili 1.100 kilometre.

Hızı 2.453 kilometre (ses hızının iki katı.)

Azami irtifa, 17 kilometre.

Türkiye ile İngiltere’nin ortak geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı projesi. İlk prototip uçuşunu 2023 yılında yapması planlanıyor. 2030 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetlerinde aktif olarak kullanılmaya başlaması hedefleniyor.

Su-57

¥ 5. nesil savaş uçağı ilk uçuşunu 2010 yılında yaptı.

¥ Tek mürettebatı var.

¥ 2.600 km/sa. hıza ulaşabiliyor.

¥ 5,8 saat havada kalabiliyor.

¥ Yakıt takviye depolarıyla 5.500 kilometre azami uçuş menziline sahip.

¥ 10.000 kilogram azami muharebe yüküne sahip.

¥ Azami kalkış ağırlığı 35.480 kilogram.

¥ Takviyesiz süpersonik uçuş bulunuyor.

¥ Kısa mesafeli kalkış ve iniş özelliği var.

¥ Dikey kalkış ve iniş özelliği yok.

¥ Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri bulunuyor.

¥ Kapalı bölmelerde silah sistemleri var.

¥ Süper manevra kabiliyetine sahip.