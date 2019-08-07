Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, başkent Bişkek’e bağlı Koy Tash bölgesindeki evine operasyon düzenlediği öğrenildi. Yerel basına yansıyan haberlerde operasyon esnasında bölge halkı ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve meydana gelen arbede sonucu yaralıların olduğu bilgisi yer aldı.