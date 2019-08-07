Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, başkent Bişkek’e bağlı Koy Tash bölgesindeki evine operasyon düzenlediği öğrenildi. Yerel basına yansıyan haberlerde operasyon esnasında bölge halkı ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve meydana gelen arbede sonucu yaralıların olduğu bilgisi yer aldı.
Kırgızistan güvenlik güçlerinden eski Cumhurbaşkanı’nın evine operasyon
07.08.2019 - 19:14 | Son Güncelleme: 07.08.2019 - 19:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine operasyon düzenlendiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırgızistan,
642426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/642426.aspx
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