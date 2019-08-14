Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İdlib’teki muhalif gruplar, Han Şeyhun yakınlarında Esad rejimine ait SU22 tipi bir savaş uçağını düşürdü. Uçaktaki pilotun muhaliflerin kontrol ettiği bölgeye paraşütle atladığı ve daha sonra muhalifler tarafından ele geçirildiği iddia edildi.
Öte yandan rejime ait basın organlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İdlib’te rejime ait bir Rus uçağı düşürüldü
14.08.2019 - 19:22 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 19:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib’te muhaliflerin Esad rejimine ait bir Rus savaş uçağını düşürdüğü öğrenildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İdlib’teki muhalif gruplar, Han Şeyhun yakınlarında Esad rejimine ait SU22 tipi bir savaş uçağını düşürdü. Uçaktaki pilotun muhaliflerin kontrol ettiği bölgeye paraşütle atladığı ve daha sonra muhalifler tarafından ele geçirildiği iddia edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,rus uçağı,
643761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/643761.aspx
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