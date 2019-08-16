Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir’de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek? Uluslararası toplumu, buna izin vermesi hâlinde, gelişmelerin Müslüman dünyasında radikalleşme ve şiddet döngülerine yol açacak sert yankılar ve tepkiler doğuracağı konusunda uyarmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Han, Cammu Keşmirli Müslümanlara yönelik kısıtlamaların ve hâlihazırda işgal altında bulunan bölgedeki ilave askerlerin varlığının, Hint Başbakan Narendra Modi’nin daha önce Gujarat eyaletinde “Müslümanlara yönelik etnik temizliğinin bir emsali olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise , Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin “Siyasi geleceğim umurumda değil. Benim için ülkenin geleceği önce gelir” dedi. Hindistan, 5 Ağustos’ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan Anayasa’nın 370’inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

SINIRDA ÇATIŞMA BAŞLADI: 10 ÖLÜ

Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı’nda bulunan Leepa kasabasında, Hindistan tarafından açılan ateşe Pakistan karşılık verdi. Çıkan çatışmada 5 Hint askeri ile 3 Pakistanlı asker öldü. Sınırdaki Poonch köyünde de Hindistan tarafından Pakistan’a atılan havan topu sebebiyle 2 sivil hayatını kaybetti.