Ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu kaydedildi. Saldırıyı üstlenen DEAŞ, Kabil’deki intihar saldırısını örgüt adına hareket eden Pakistan vatandaşı bir militanın yaptığı ileri sürüldü. Açıklamada, terör eyleminde intihar saldırısının yanı sıra bomba yüklü bir aracın da patlatıldığı iddia edildi. Görgü tanıkları intihar bombacısının, müzisyenlerin bulunduğu, çocukların ve düğüne katılanların eğlendiği sahneye yakın bölümde patlattığını aktarmıştı. DEAŞ, Afganistan’da faaliyet göstermeye başladığı 2014’ten bu yana ülkedeki Şii Hazara topluluğunu hedef alan çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirmişti.
Afganistan'daki saldırıda 63 kişi öldü, 182 kişi yaralandı
19.08.2019 - 05:10 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 05:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’ın başkenti Kâbil’de bir düğünde düzenlenen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi de yaralandı.
Etiketler : afganistan,saldırı,haberler,
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