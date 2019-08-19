Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu kaydedildi. Saldırıyı üstlenen DEAŞ, Kabil’deki intihar saldırısını örgüt adına hareket eden Pakistan vatandaşı bir militanın yaptığı ileri sürüldü. Açıklamada, terör eyleminde intihar saldırısının yanı sıra bomba yüklü bir aracın da patlatıldığı iddia edildi. Görgü tanıkları intihar bombacısının, müzisyenlerin bulunduğu, çocukların ve düğüne katılanların eğlendiği sahneye yakın bölümde patlattığını aktarmıştı. DEAŞ, Afganistan’da faaliyet göstermeye başladığı 2014’ten bu yana ülkedeki Şii Hazara topluluğunu hedef alan çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirmişti.