Lübnan ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki İsrail'e ait iki İHA'nın düştüğü açıkladı. Lübnan resmi ajansında yer alan haberde, gece yarısı İsrail'e ait 2 İHA'nın, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, İHA'dan birinin Hizbullah’a ait medya merkezinin yakınında patladığı ve patlamada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu dün gece, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneydoğusunda Akraba beldesinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu.
Lübnan'da İsrail'e ait iki İHA düştü
25.08.2019 - 12:58 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 İHA'nın düştüğünü duyurdu.
Lübnan ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki İsrail'e ait iki İHA'nın düştüğü açıkladı. Lübnan resmi ajansında yer alan haberde, gece yarısı İsrail'e ait 2 İHA'nın, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, İHA'dan birinin Hizbullah’a ait medya merkezinin yakınında patladığı ve patlamada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : lübnan,israil,iha,story_,
646210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/646210.aspx
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