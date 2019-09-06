Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Kahire’de arkadaşıyla arabada yolculuk eden ve göğsünde ağrı hisseden Abdullah Mursi, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Mursi ailesinin avukatı, savcılığın Abdullah Mursi’nin ölüm sebebini soruşturduğunu söyledi. Abdullah Mursi, Mart 2014’te aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, 1 yıl hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi para cezasına mahkûm edilmişti. Abdullah Mursi 22 Temmuz 2015’te serbest bırakılmıştı. Ailesi, oğullarının uyuşturucu kullanmadığını, tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu açıklamıştı. Abdullah Mursi, babası Muhammed Mursi’nin vefatının ardından Facebook hesabından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve diğer yetkilileri babasını öldürmekle suçlayan paylaşımlarda bulunmuştu.