Başkent Kahire’de arkadaşıyla arabada yolculuk eden ve göğsünde ağrı hisseden Abdullah Mursi, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Mursi ailesinin avukatı, savcılığın Abdullah Mursi’nin ölüm sebebini soruşturduğunu söyledi. Abdullah Mursi, Mart 2014’te aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, 1 yıl hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi para cezasına mahkûm edilmişti. Abdullah Mursi 22 Temmuz 2015’te serbest bırakılmıştı. Ailesi, oğullarının uyuşturucu kullanmadığını, tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu açıklamıştı. Abdullah Mursi, babası Muhammed Mursi’nin vefatının ardından Facebook hesabından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve diğer yetkilileri babasını öldürmekle suçlayan paylaşımlarda bulunmuştu.
Mursi’nin 24 yaşındaki oğlu kalp krizinden öldü
06.09.2019 - 05:04 | Son Güncelleme: 06.09.2019 - 05:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır’da hapishanede hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin küçük oğlu Abdullah Mursi (24), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : mursi,mursi oğlu,
648574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/648574.aspx
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