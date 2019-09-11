Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNICEF’in resmî web sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada “Rahatsız edici bu görüntü, her biri çatışmalarda yiten genç hayatların anlamsız kaybını temsil eden ve bir mezarlığı andıran 3 bin 758 okul çantasını içeriyor” ifadeleri kullanıldı. Dünyanın pek çok yerinde çocuklar okula başlarken, UNICEF’in oluşturduğu bu görüntünün dünya liderlerine bir mesaj olacağı belirtildi. UNICEF Genel Başkanı Henrietta Fore “UNICEF sırt çantaları, her zaman çocuklar için umudun bir sembolü olmuştur. İki hafta içinde dünya liderleri, BM Genel Kurulunda Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. yıl dönümünü kutlayacak. Bu görüntü, onlara riskleri hatırlatmalıdır” dedi.