Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askerî kontrol noktasında, İsrail askerleri yayalara ayrılmış özel alandan geçen Filistinli bir kadına ateş açtı. Olayın ardından İsrail askerleri kontrol noktasını kapattı ve Filistinli sağlık ekiplerinin vurulan kadına müdahale etmesine izin vermedi. İsrail medyasında, kadının kontrol noktasından yasa dışı geçmeye çalıştığı ve bu sebeple vurulduğu belirtildi.
Filistinli kadını vurup ölmesini beklediler
19.09.2019 - 07:06 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu.
Etiketler : israil,filistin,şehit,
651181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/651181.aspx
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