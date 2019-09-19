Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askerî kontrol noktasında, İsrail askerleri yayalara ayrılmış özel alandan geçen Filistinli bir kadına ateş açtı. Olayın ardından İsrail askerleri kontrol noktasını kapattı ve Filistinli sağlık ekiplerinin vurulan kadına müdahale etmesine izin vermedi. İsrail medyasında, kadının kontrol noktasından yasa dışı geçmeye çalıştığı ve bu sebeple vurulduğu belirtildi.