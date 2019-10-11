Terör örgütüne yönelik operasyonu Kürt halkına yapılıyormuş gibi gösterme hadsizliğinde bulunan Netanyahu, PKK’ya insani yardım sunmaya hazır olduklarını söyledi. Onlarca BM kararına rağmen Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdüren, son olarak da Golan Tepelerini işgal ederek kendi topraklarına katma girişiminde bulunan Netanyahu “İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sağlamaya hazırdır” diyerek Suriye başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine verdiği desteği sürdürmeye kararlı olduğunu gözler önüne serdi.
Azılı işgalci Netanyahu PKK’ya yardım vadetti
11.10.2019 - 03:05 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 03:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin topraklarına işgal eden hatta seçim vaadi olarak bile Batı Şeria’nın işgalini gündeme getiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Barış Pınarı Harakâtı’na dil uzattı.
Etiketler : netanyahu,barış pınarı harekatı,
655606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/655606.aspx
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