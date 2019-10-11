Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütüne yönelik operasyonu Kürt halkına yapılıyormuş gibi gösterme hadsizliğinde bulunan Netanyahu, PKK’ya insani yardım sunmaya hazır olduklarını söyledi. Onlarca BM kararına rağmen Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdüren, son olarak da Golan Tepelerini işgal ederek kendi topraklarına katma girişiminde bulunan Netanyahu “İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sağlamaya hazırdır” diyerek Suriye başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine verdiği desteği sürdürmeye kararlı olduğunu gözler önüne serdi.