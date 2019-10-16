Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK her ne kadar AB’nin terör örgütleri listesinde olsa da Avrupa’da rahatça faaliyet gösterebiliyor. Avrupa Parlamentosu sık sık PKK bağlantıları nedeniyle kırmızı bültenle arananları ağırlıyor. Sadece AB kurumları değil üye ülkeleri de PKK’ya toleransla yaklaşıyor. PKK bağlantılı çok sayıda dernek, vakıf, basın kuruluşunun da bulunduğu Fransa’da örgüt rahatça propaganda imkânı buluyor. Belçika, çok sayıda PKK bağlantılı kurum ile örgütün sözde Avrupa liderlerini barındırıyor. Alman hükûmetine göre PKK ya da YPG saflarına katılmak için Almanya’dan toplam 204 kişi ayrıldı. İngiltere’de sivil toplum ve illegal faaliyetler için mafyavari yapılanma şeklinde örgütlenen PKK, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapıyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK’ya açıktan destek veren ülkeler olarak öne çıkıyor. Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka ve Avusturya da PKK’nın faaliyet yürüttüğü, bunu yaparken de ciddi problemlerle karşılaşmadığı yerler arasında bulunuyor.