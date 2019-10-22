Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, “Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız” dedi.

Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, “DEAŞ o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte âlimlerden daha çok şey biliyorum” diye konuştu.

ABD Başkanı, terör örgütü YPG/PKK’ya atıfta bulunarak “Kürtlere orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeydoğusunda bazı ufak çaplı çatışmalara rağmen genelde ateşkesin korunduğunu belirten Trump, “Kürtler (YPG) güvenli bölgeden çıkarak, kendileri için güvenli olan yerlere çekiliyor. Güvenli bölge iyi bir şey” dedi.

Suriye’deki çekilme sürecinde bölgede asker bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin ise Trump, şunları kaydetti: “Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Burada asker bırakmak istemiyorum. Orası çok tehlikeli bir toprak.”