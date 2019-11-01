DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump twitter hesabından "DEAŞ'ın yeni bir lideri var; kim olduğunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Trump'tan 'DEAŞ' açıklaması: Kim olduğunu tam olarak biliyoruz
01.11.2019 - 16:55 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump, "DEAŞ'ın yeni bir lideri var. Kim olduğunu tam olarak biliyoruz!" dedi.
Etiketler : Donald Trump,DEAŞ,
659959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/659959.aspx
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