Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump twitter hesabından "DEAŞ'ın yeni bir lideri var; kim olduğunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.