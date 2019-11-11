Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve diğer birçok bölgede meydanları dolduran göstericiler, ellerinde Lübnan ulusal bayraklarının yanı sıra "sivil devlet istiyoruz" ve "adil yargı istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Ülkeyi ekonomik çöküntüden kurtaracak hükümetin bir an önce kurulması taleplerini sloganla dillendiren göstericiler, Beyrut şehir merkezinde yer alan Şehitler Meydanı'nda, yolsuzluğa bulaşanların yargı önünde hesap vermelerine dikkat çekmek için bir tiyatro sahneledi.

"Lübnanlı annelerin devrimi" sloganıyla Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı binasının önünde toplanan onlarca kadın da yabancılarla evlenen Lübnanlı kadınların çocuklarına vatandaşlık hakkı verilmesi talebiyle Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentindeki Merkez Bankası şubesinin önünde toplanan kalabalık da milli marşlar eşliğinde iktidardaki siyasiler ile bankacılık yöneticilerin hesap vermeleri yönünde slogan attı.

Gösterilerin başladığından beri şehir merkezindeki Nur Meydanı'nı hiç boş bırakmayan Trablusşamlılar ise teknokratlardan oluşan bağımsız hükümetin bir an önce kurulması talebiyle yine meydana akın etti.

Kendilerini "Lübnan Devrimcileri" olarak tanıtan aktivistler ise genel grev ve yolları kapatma eylemlerine devam edilmesi çağrısında bulundu.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Gösterilere karşı 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını vermek zorunda kalmıştı.

Göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan beri yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.