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Rusya ile 7. ortak devriye tamamlandı
16.11.2019 - 11:17 | Son Güncelleme: 16.11.2019 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen yedinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergâhta icra edildi
Kaynak: İHA
Etiketler : ortak devriye,rusya,
662942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/662942.aspx
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