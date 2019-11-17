Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da benzine gelen zamların ardından birçok şehirde halk sokağa döküldü. Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde sokağa çıkan halk zamma tepki gösterdi. Göstericiler araç sahiplerini kontak kapatmaya çağırırken, İsfahan ve Kirman eyaletine bağlı Sircan kentinde benzin istasyonu ateşe verirken çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine Tahran başta olmak üzere bazı şehirlerde güvenlik güçleri benzin istasyonlarının önünde tedbir aldı. Meşhed kentinde ise güvenlik güçleri göstericileri müdahale ederek dağıttı.

BANKA ŞUBESİ ATEŞE VERİLDİ

Önceki gün başlayan gösteriler dün de devam etti. Birçok şehirde güvenlik güçleri, gösterilere sert müdahalede bulundu. Olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı, bir kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. İran devlet televizyonu ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde gece benzin zammını protesto eden kalabalığın üzerine “kimliği belirsiz ve şüpheli” kişilerce ateş açılması sonucu yaralananlar olduğunu duyurdu. Ahvaz şehrinde düzenlenen gösterilerde de bir banka şubesi ve kamu mallarının ateşe verildiği belirtildi.

HAMANEY’İN POSTERİ YAKILDI

Bu arada başkent Tahran’da bir grup ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in posterlerinin olduğu bir panoyu ateşe verdi.

RUHANİ: DAR GELİRLİ KORUNACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dört yıldır benzine zam yapmadıklarını belirterek, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını ifade etti. Ruhani, ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve bütün gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağını vurguladı. İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresini, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 TL) çıkarılmıştı. İran’da araç başına ayda 60 litre benzin devlet tarafından sübvanse ediliyor.