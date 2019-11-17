Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, son gösteriler nedeniyle internete erişimin engellemesi kararı aldı.

İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle cuma günü başlayan gösteriler devam ediyor. Tahran Büyük Pazarı'nda esnaf bugün kepenk açmazken başkentte gösteri ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yezd'deki gösterilerde 40 kişi gözaltına alındı

Yezd Başsavcısı Muhammed Haddadzade, benzin zammı protestolarında 40 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Mehr Haber Ajansı'na konuşan Haddadzade, Yezd kentindeki gösterilerde kamu malına zarar verdiği ve emniyet güçlerinin müdahalesi esnasında bazı polisleri yaraladıkları gerekçesiyle 40 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Haddadzade, gözaltına alınanların çoğunun diğer yerleşim birimlerinden geldiğini değerlendirdiklerini ifade etti.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 lira) çıkartılmıştı.

Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd ve Kereç gibi birçok kentte benzin zammı protestoları cuma günü başladı. Polisin müdahale ettiği olaylarda, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.