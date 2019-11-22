Rusya’ya ait savaş uçakları, İdlib'in Mareian köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir baba ve oğlu hayatını kaybetti. Hava saldırısı sonucunda sivillerin evleri büyük bir zarar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Rusya’nın hava saldırısında baba oğul öldü
22.11.2019 - 16:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib’e Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,hava saldırısı,baba oğul,
664305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/664305.aspx
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