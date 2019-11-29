Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın güneyinde bulunan Zikar vilayetinde sabah saatlerinde başlayan protestolarda tansiyon giderek arttı. Güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için ateş açması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi de yaralandı. Geniş güvenlik tedbirleri alınmasına ve gerçek mermi kullanılmasına rağmen protestocular, şehirdeki Zeytin Köprüsü ve Acil Müdahale Birliği binasını ele geçirdi. Güvenlik güçlerinin çekilmesinin ardından Acil Müdahale Birliği binasını ele geçiren protestocular binayı ateşe verdi. Yaşanan olayların ardından Zikar’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan Irak’ta hükûmet karşıtı protestolarda önceki gece Necef şehrindeki İran Konsolosluğu binasının ateşe verilmesi üzerine şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

KRİZ MASASI KURULDU

Irak yönetimi, şehirlerdeki güvenliği sağlamak için valilerin başkanlığında kriz masası kurulduğunu duyurdu. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada “Şehirlerdeki güvenliğin sağlanması, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların can güvenliğinin korunması için şehir valileri başkanlığında bütün şehirlerde kriz masası kuruldu” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin talimatı üzerine söz konusu kriz masasında komutanların da yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

İRAN’DAN SALDIRIYA KINAMA

Önceki gece yüzlerce göstericinin, Necef’teki İran Başkonsolosluğunu binasını ateşe vermesine İran’dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi “İran’ın şiddetli itiraz protestosu, Irak’ın Tahran’daki Büyükelçisi’ne iletildi” derken Irak Dışişleri Bakanlığı “Protestocular arasına sızan yabancılar, İran Konsolosluğunu ateşe verdi. Bunun amacının çok net bir biçimde Irak-İran tarihî ilişkilerinin yanı sıra Irak’ın ülkede misyonları bulunan dünya ülkeleriyle ilişkilerini bozmayı amaçlamakta olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu.

NECEF’E Şİİ MİLİS TAKVİYESİ

Yaşananlar üzerine Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye bağlı ve dinî merciinin askerî gücü olarak bilinen “Savaşçı Abbas Tugayları’ndan Necef’e çok sayıda askerî araç ve milis sevkiyatı yapıldığı iddia edildi. Sokağa çıkma yasağına rağmen Necef’te gösteriler devam ediyor. Ekim ayında işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebeplerle başlayan protestolar kısa bir süre sonra ülkenin bütün bölgelerine yayıldı. Protestocuların reform taleplerini hayata geçirme konusunda hükûmetin yavaş hareket etmesi tepkiyle karşılandı. Protestoları yatıştırmak için güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 350’den fazla kişi hayatını kaybederken, 15 bine yakın kişi yaralandı.