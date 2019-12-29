Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac “Birkaç gündür hava saldırıları olmuyor ancak göç hala devam ediyor” dedi. Saldırıların sürmesi halinde İdlib’in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından endişe ettiklerini belirten Hallac “Söz konusu bölgeden de göçlerin olması halinde son iki ayda yerinden edilenlerin sayısı yarım milyona ulaşacak” diye konuştu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin, Moskova’da 23 Aralık’ta yaptığı görüşmelerden sonra hava saldırıları durmuştu. Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün verilerine göre, İdlib’de kasımdan bu yana Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç eden sivillerin sayısı 264 bini buldu. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanın ve altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile yardım bekliyor.
İdlib’den 3 günde 47 bin sivil daha göç etti
29.12.2019 - 04:20 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib’de Rusya, Beşşar Esad rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye sınırına 3 günde 47 bin sivil daha göç etti.
Etiketler : idlib,idlib göç,
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