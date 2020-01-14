Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’da yıllardır devam eden çatışmayı sona erdirmek için devreye giren Türkiye, Rusya’yla birlikte çatışan tarafları başkent Moskova’da bir araya getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlayan ateşkesin ikinci gününde, Libya’nın meşru hükûmeti Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin (UMH) Başbakanı Fayez el Serrac ile isyancı General Halife Hafter barış için Moskova’ya geldi. Libya’nın siyasî parti temsilcilerinin de katıldığı görüşmelerin sonunda anlaşmaya varıldı. Serrac isyancı milis lideri Hafter ile yüz yüze görüşmeyi reddetti.

METİNDE NELER VAR?

Serrac, ön şartsız ve süresiz ateşkes metnini imzalarken, Hafter bu sabaha kadar süre istedi. Metin, tarafların birbirlerine yönelik saldırganlıklara son vermesini ve bütün bölgelerde askeri gerilimin azaltılmasını öngörüyor. Taraflar, krizin çözülmesi için çalışma grupları kuracak. Müzakereler yoluyla siyasi çözüm bulunması, insani meselelerin çözülmesi ve ülkenin ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışma yapacak. Taraflar, Trablus ve diğer kentlerde istikrarın sağlanması için gereken tedbirleri alacak. Metinde, sürecin devamını kontrol için Türkiye ve Rusya tarafından beşer kişilik askerî komite oluşturulması da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, görüşmelerden sonra Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Neticede muhtemel bir ateşkesin modelitelerini içeren bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde özellikle Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık” dedi.

Nihai hale geldikten sonra Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’nin metni imzalayarak Türk tarafına teslim ettiğini bildiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Onlar da bu metni imzalarsa daha önce girişimimiz ve iki başkanın çağrısı sonucunda sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden Serrac ve Hafter tarafı yazılı bir şekilde bu taahhüdünü yerine getirecekler. Ondan sonra ateşkesin devamı ve siyasi sürecin hızlanması, Berlin ve BM çabaları dahil, neticeye ulaşılması için biz Rusya ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Libya’da ateşkesi öngören anlaşma üzerinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Akile Salih’in de belgeye olumlu yaklaştıklarını kaydeden Lavrov, “Ancak yarın (bu) sabaha kadar ilave süre istediler. Umarız onlardan da olumlu bir karar çıkacak” ifadelerini kullandı.

Almanya’da planlanan ve daha önce ertelenen barış konferansının tarihi de açıklandı. Buna göre Berlin Konferansı 19 Ocak 2020’de yapılacak.

Bu arada, Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın Moskova’da Suriye Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ile görüştüğünü iddia etti.