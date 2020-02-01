Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye, koronavirüse karşı uçak yolculuklarının ardından deniz yolculuklarında da tedbirlerini artırıyor. Yabancı limanlardan Çanakkale ve İstanbul boğazlarına gelen gemiler, giriş yapmadan önce gemideki son sağlık durumunu gösteren belgeyi elektronik ortamda Türk mercilere bildirip geçiyor. Belgeleri elektronik ortamdan gönderemeyen gemiler ise kılavuz kaptan almadan önce, Boğaz girişinde yapılan sağlık kontrolü esnasında belgeleri görevlilere teslim ediyor. Gemiye ait mürettebat listesi, yolcu listesi, kargo içeriği ve tonaj sertifikası da eksiksiz olarak sağlık çalışanlarıyla paylaşıyor. Belgelerin incelenmesinin ardından uygun bulunan gemilere, kılavuz kaptan alabilme, personel değişimi, hasta çıkarma ve karayla temas işlemleri için izin veriliyor. Ancak halk sağlığını etkileyecek bir tehdit bulunması hâlinde, kılavuz kaptanın kişisel koruyucu donanım, tıbbi maske ve eldiven kullanarak gemiye binmesi isteniyor. Koronavirüs belirtilerine rastlanan yolcu veya mürettebat bulunması durumunda kişinin gemiden çıkarılması istenirse uygun bir hastaneye transferi sağlanıyor. Hâlihazırda limanlarda 33 sağlık denetleme merkezi görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs enfeksiyonunun görüldüğü ülke ve limanlara sefer yapan gemilerin mürettebatının kara ile mümkün olduğunca az temas etmesi konusunda da uyarılarda bulundu. Hasta insanlara temastan kaçınılması gerektiği ve mümkünse sağlık merkezlerine gidilmemesi gerektiği vurgulandı. Hayvanlara temastan kaçınılması ve el hijyenine dikkat edilmesi gibi uyarılar da tekrarlandı. Yurt dışındaki limanlardan Türk limanlara gelecek gemiler sefer sırasında koronavirüs belirtisi tespit edilirse bu kişiler gemi reviri veya ayrı bir kamarada izole edilecek. Gemi kaptanı, bu kişi veya kişileri Bakanlığın Telesağlık merkezine bildirerek, verilen talimatlar doğrultusunda hareket edecek.