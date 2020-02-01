Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda Trump’ın planına göre; İslam’ın kalbi ve Filistin’in başkenti olan Kudüs tamamen İsrail’in olacak. Batı Şeria’da kurulan kanunsuz yerleşim yerleri İsrail egemenliğine bırakıldı. Filistinlilere ise sadece tünellerle birbirine bağlanacak Batı Şeria’da küçük bir toprak parçası ile Gazze vaat edildi” ifadeleri yer aldı.

Raporda, 1947 BM Planı’na göre Kudüs’te uluslararası bir yönetim kurulması gerekirken, Kudüs’ün tamamının İsrail’in işgali altında olduğu belirtildi. Kudüs’teki hak ihlalleri, AK Parti raporunda şu şekilde anlatıldı:

CAMİYE GİRİŞLER YASAKLANIYOR

Mülkiyetin yanı sıra inanç ve ibadet özgürlüğüne karşı hak ihlalleri yaşanıyor. Araplar arasında konut satışı engelleniyor. Filistinlilerin evlerini yıkma politikası uygulanıyor. Filistinliler, miras hakkından mahrum bırakılıyor. Mescid-i Aksa yıkılmak isteniyor. Yahudiler, Mescid- Aksa’ya baskınlar düzenliyor. Harem-i Şerif’te İsrail askerleri tarafından kazı ve yıkım çalışmaları sürerken Müslümanların camiye girişine yasaklar getiriliyor. Dünya genelinde yaklaşık 8 milyon Filistinli mülteci yaşıyor. BM kararına göre, mültecilerin geri dönme hakkı var. Fakat İsrail bu hakkın kullanılmasını engelliyor. Öte yandan, 1987-1999 yılları arasında İsrail’de işkencenin yasaklanmasına rağmen; BM’ye göre, İsrail halen işkencenin en az 200 farklı çeşidini kullanıyor.