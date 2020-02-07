Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Havacılık Merkezi’nden yapılan açıklamada, Suriye’de Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib şehir merkezi ile İdlib’in kırsalındaki birçok yerleşim bölgesine hava saldırıları düzenlediği ve saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.