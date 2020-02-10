Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft’un kurucularından Bill Gates (64), hep süper yatlarla tatillere giderdi. Ama dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Gates, ilk kez kiralamak yerine kendisine ait bir yata sahip olmak istedi. Amerikalı milyarder, sipariş verdiği süper lüks yatı Aqua için 645 milyon dolar ödedi. 110 metre uzunluğundaki yatta spor salonu, güzellik odası, masaj salonu ve basamaklı havuz bulunuyor. Yatın en büyük özelliği ise hidrojenle çalışması. İki adet 28 tonluk yakıt tankı bulunan yat, havaya sadece su buharı veriyor. Yat, yakıt ikmali yapılmadan tek seferde dört bin mil gidebiliyor. Gates’in taleplerine göre özel olarak donatılacak son derece çevreci yatın 2024’te teslim edilmesi bekleniyor.