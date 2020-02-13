Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib’e düzenlediği saldırılarına devam ediyor. Suriye Sivil Savunmanın yaptığı açıklamaya göre, Rus savaş uçaklarının İdlib’in batısında düzenlediği hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybederken, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı. Rus savaş uçaklarının aynı zamanda Arab Alsaeed bölgesine de saldırı düzenlediği kaydedildi.