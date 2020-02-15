Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomat ve askerler hem yüz yüze hem telefonla sık sık temas hâlinde. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Rusya’dan bir heyet Ankara’da temaslarda bulunurken, asker ve sivillerden oluşan bir Türk heyetin de önümüzdeki hafta Moskova’ya gitmesi bekleniyor. Rus ve Türk heyetleri arasında görüşmelerin yanı sıra dışişleri bakanları da bu hafta Almanya’da bir araya gelecek. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile İdlib’deki durumu ele alacağı belirtiliyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Perşembe günü Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Önümüzdeki günlerde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yüz yüze bir görüşme için planlamaların sürdüğü ifade ediliyor.