İngiltere’nin başkenti Londra’daki Ekvador Büyükelçiliğinde 7 yıl sığınan WikiLeaks’in kurucusu ve ABD’nin gizli belgelerini sızdıran Julian Assange, ABD’ye iade edilmek üzere hakim karşısına çıktı. Geçtiğimiz sene nisan ayında gözaltına alınan Assange, Belmarsh Hapishanesi’nde tutuklu bulunuyordu. Woolwich Mahkemesinde görülen duruşmada Julian Assange adı ve doğum tarihi soruları dışında suskunluğunu korudu. ABD’nin avukatı James Lewis, Assange’ın sızdırdığı belgeler ile Irak ve Afganistan'da ABD'ye çalışan muhbirlerin hayatlarını riske attığını belirtti.

ABD, aralarında casusluğun da bulunduğu 18 ayrı suçtan dolayı Assange’ın iadesini talep ederken, WikiLeaks’in kurucusu Assange, suçlu bulunursa 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Duruşma sırasında kalabalık protestocu grup, mahkeme salonu yakınlarında Julian Assange'a destek gösterisinde bulundu. Assange'ın serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, "Assange'ı iade etmeyin, gazetecilik suç değil" yazılı pankartlar açtı.

Julian Assange kimdir?

Julian Assange, 3 Temmuz 1971 tarihinde Avustralya'nın Townsville şehrinde dünyaya geldi. Eğitiminin bir kısmını evde aldığı özel dersler ile gören Assange, ilkokulu 1979-1983 yıllarında New South Wales'ta, liseyi ise Townsville'da okudu. 1994 senesinde University of Queensland'da okumaya başladı, 2003-06 yılları arasında da Univeristy of Melbourne'de bilgisayar programlama, matematik ve fizik eğitimleri aldı. 1987 senesinde birkaç arkadaşı ile birlikte International Subversives isimli hacker grubunu kurdu. Kendisi bu dönemde işlerini 'Mendax' mahlası ile yürüttü. Grup olarak Pentagon, MILNET, ABD Deniz Kuvvetleri, NASA, Motorola ve Panasonic gibi güvenlik duvarı yüksek şirketleri hacklediler.

1993 senesinde Victoria Polisi Çocuk İstismarı Birimi'nde teknik danışman olarak çalıştı. Bu görevinin ardından, aynı sene Avustralya menşeli ilk halka açık internet servis sağlayıcılarından biri olan Suburbia Public Access Network'ta çalışmaya başladı.1994 senesinde programlamaya başlayan Assange, "strobe.c" TCP port tarayıcısının yazarlığını yapmasının yanı sıra, açık kaynak veritabanı PostgreSQL'a yamalar (1996), Usenet önbellekleme yazılımı NNTPCache (1996), Rubberhose için inkar edilebilen şifreleme sistemi (1997) ve web tabanlı arama motorları için komut satırı aracı Surfraw'ı yaptı (2000).

2006 yılında kaynaklarının gizliliğini koruyarak hükümetlerin ve diğer organizasyonların hassas belgelerini yayınlayan, İsveç merkezli bir uluslararası organizasyon olan Wikileaks'in kurucu ekibinde yer aldı. Yönetim kurulu üyesi olan 9 kişiden biri olan Assange, aynı zamanda halen buranın basın sözcüsü ve editör şefliğini yapıyor.

ABD'de yürütülen bir soruşturmada, Julian Assange'ın ABD ordusuna ait gizli belgeleri sızdıran ve halen tutuklu bulunan er Bradley Manning'i belge sızdırmak için teşvik edip etmediği araştırılıyor. Manning'in belge sızdırma eyleminde Assange'ın rolü olduğu tespit edilirse ABD'nin Assange'a da dava açacağı belirtiliyor.