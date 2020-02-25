İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, sosyal medyada kendi yayınladığı videoda korona virüsüne yakalandığını söyleyerek, "Size korona virüsüne yakalandığını bildiriyorum. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu bildirdiler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim” dedi.
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Harirçi, koronavirüsüne yakalandı
25.02.2020 - 20:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 21:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, korona virüsüne yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Harirçi,koronavirüs,salgın,
683954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/683954.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER