Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib'te Esad rejimin 33 Türk askerinin şehit olduğu saldırının yankıları dünya kamuoyunda devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Esad rejimi ve rejime destek veren Rusya'yı kınama mesajı yayınlandı. Yapılan açıklamada, "İdlib'de gerginliğin tırmanmasından dolayı derin endişe duyuyoruz. Esad rejimini ve onu destekleyerek, askerlerin ve sivillerin ölümüne yol açan Rusya Federasyonu'nun eylemlerini kınıyoruz" ifadelerini kullanıldı.