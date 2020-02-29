Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs Yeni Zelanda, Belarus, Litvanya, Nijerya, Azerbaycan, Kuzey İrlanda, Meksika ve Holllanda’ya sıçradı. Yeni Zelanda’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’dan dönen 60 yaşlarında bir kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Belarus’ta da sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkede İranlı bir öğrencide virüs tespit edilmesinin ardından ilk korona virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi. Litvanya’da ise İtalya’nın kuzeyinde bulunan Verona kentinden dönen bir kadında koronavirüs çıktı. Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya’da ise yetkililer, ilk korona virüsü vakasının ülkeye gelen İtalyan bir erkekte tespit edildiğini duyurdu. Hollanda’da virüs bulaşan ülkeler arasına girdi. İtalya’yı ziyaret eden 50 yaşlarındaki bir erkekte koronavirüs testleri pozitif çıktı. İran’dan Azerbaycan’a geçen bir Rus vatandaşında da virüse rastlandı. Bu, Azerbaycan’da görülen ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Kuzey İrlanda’da da salgına rastlandığı ifade edildi. Avrupa’da vaka sayıları ise sürekli artıyor. İspanya’da 32, Hırvatistan beş, İsviçre’de 15, Yunanistan’da dört kişide virüs tespit edildi. İtalya’da bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise 650’ye yükseldi. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde koronavirüs teşhisli hastaların kedi ve köpek başta olmak üzere evcil memeli hayvanları 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Japonya’da dokuz kişi salgın sebebiyle hayatını kaybetti, 918 kişinin virüsü taşıdığı açıklandı. Japonya’nın Hokkaido Eyaleti Valisi Naomichi Suzuki, OHAL ilan ettiklerini açıkladı. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Güney Kore’de bir günde 571 kişide virüs tespit edildi. Vaka sayısı 2 bin 337’ye çıktı.

İTALYA'DAKİ TÜRKLER: CAMİLERE GİDEMİYORUZ

Avrupa’da vaka ve ölümlerin yoğun görüldüğü İtalya’nın Lombardiya bölgesinde yaşayan Türkler tedirgin. Dükkân sahibi Dursun Özer “Okullar kapalı. İnternetten ödev veriliyor. Maske yok. Camimizde toplu hâlde namaz kılmak da yasak” diye konuştu.

Milano’da restoran sahibi Kadir Topal “İşler durdu. Çin restoranları kapandı” dedi. Milano’da yaşayan, çizimleriyle tanınan Türk karikatürist Gökçen Eke de “Metrolar bomboş. İnsanlar korkudan toplu taşıma yerine kendi araçlarını kullanıyor” şeklinde konuştu.

İRAN'DA 34 KİŞİ VİRÜS KURBANI

İran’da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e, toplam vaka sayısı da 388’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada “Son 24 saat içerisinde 143 yeni koronavirüs vakası tespit edildi” ifadelerini kullandı. Ayrıca ülkede virüse yakalanan milletvekili sayısının dörde yükseldiği ifade edildi.

MOĞOLİSTAN CUMHURBAŞKANI KARANTİNADA

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştükten sonra ülkesine dönen Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ve heyetindeki Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar, Pekin Büyükelçisi D.Gankhuyag, Tümgeneral T. Badral ve diğer üst düzey yetkililer ihtiyati tedbir olarak karantinaya alındı.

GÖZYAŞINDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Çin’in Cıciang Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bir ekip, hastadan alınan iki gözyaşı ve konjunktival salgı örneğine yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Dr. Şın Ye, hastanın konjunktivitinin gözlerde olumsuz bir durum oluşturmadan iyileştiğini kaydetti. Şın, virüsün gözler aracılığıyla bulaşabildiğini bu yüzden sağlık personellerinin maskenin yanı sıra gözlük takmaları gerektiğini duyurdu.

TEHLİKE BÜYÜYOR

2.867 kişi öldü

Vaka sayısı 83.774

7 bin 952 kişinin durumu ağır

Taburcu sayısı 36 bin 117