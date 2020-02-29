Gürcistan’da Korona virüs vakalarına rastlanmasıyla harekete geçen Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, #SafetynotFear hashtagiyle maske takıp otobüse bindiği fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Korkulmaması gerektiğini belirten Zurabişvili, “İnsanlara göstermeliyiz ki güvenlik sakin ve tedbirli olmaktır“ ifadelerini kullandı.
Gürcistan Devlet Başkanından, Korona virüse karşı maskeli önlem
29.02.2020 - 12:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, dünyaya korku salan Korona virüs salgınına karşı tıbbı maske takarak halk otobüsüne bindi ve #SafetynotFear hashtagiyle sosyal medya kampanyası başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili,
684806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684806.aspx
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