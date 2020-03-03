Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus basınında muhabirlerin sorularını cevaplayan Devlet Başkanı Putin, Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan gerilimin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya’nın savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi. Bu arada Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan’ın 5 Mart’ta Rusya’ya gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov “Moskova, Soçi görüşmelerine bağlı ve teröristlere karşı mücadelenin öneminin farkında. Moskoca ayrıca BM Güvenlik Konseyinin terör listesine bağlı kalarak Türkler ile iş birliğine önem veriyor” dedi. Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinde Rusya’nın tavrında bir değişiklik olmayacağını da dile getirdi.