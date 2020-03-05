Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan korona virüsü Filistin'e da sıçradı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Beytüllahim kentinde bulunan Beyt Cala bölgesindeki bir otelde 4 kişide korona virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.