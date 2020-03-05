Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona virüsüyle mücadele için kurulan operasyon karargahı, 3 kişide daha Korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, 1 Alman vatandaşı ile İran’ın Kum şehrinden Azerbaycan'a geri dönen 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin de karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Azerbaycan’da bundan önce 3 kişide daha Korona virüsü tespit edilmişti.
Azerbaycan'da korona vakası 6’ya yükseldi
05.03.2020 - 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan’da 3 kişide daha Korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6’ya yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona virüsüyle mücadele için kurulan operasyon karargahı, 3 kişide daha Korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, 1 Alman vatandaşı ile İran’ın Kum şehrinden Azerbaycan'a geri dönen 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin de karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : azerbaycan,koronavirüs,
685945 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685945.aspx
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