Macaristan, Netanyahu'nun tutuklama kararına uymayacak

İsrail'in Gazze'deki zulmü için dünya ayağa kalkarken Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama talebini tanımayacaklarını açıkladı. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada kararın hukuki değil siyasi olduğu savunuldu.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, 20 Mayıs Pazartesi günü bir açıklama yaparak, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas liderleri İsmail Haniye, Yahya Sinvar ve Muhammed Deif hakkında tutuklama talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

Kararın yankıları dünyada büyük ses getirirken Macaristan'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

Macaristan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılması halinde karara uymayacak. Macaristan Başkanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan’ın Netanyahu hakkında tutuklama emri talebinin "kabul edilemez" olduğunu ve Macaristan’ın bu kararı uygulamayacağını ifade etti.

"KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYASİ"

Gulyas, Macaristan'ın Roma Statüsü'nü onaylamasına rağmen bunun "hiçbir zaman Macar yasalarının bir parçası haline getirilmediğini" yani mahkemenin hiçbir tedbirinin Macaristan'da uygulanamayacağını söyledi. Gulyas, "Bu karar, hukuki değil siyasi bir karardır, kabul edilemez ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin itibarını zedelemektedir. Bir mahkemeyi siyasi bir araç olarak kullanmak yanlıştır” dedi.

HANİYE HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Netanyahu'nun 2010 yılından bu yana iktidarda olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile uzun süredir yakın ilişkileri bulunuyor.

Khan, Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinwar, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Diyab İbrahim el-Masri ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu.