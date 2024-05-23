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Taksici uyuyakaldı, iş başa düştü! Havalimanına kadar kendisi sürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tayland, Taksi, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland'da bindiği taksinin şoförünün uyumak üzere olduğunu gören bir kadın müşteri, taksiciyi arka koltuğa uyumaya göndererek direksiyona geçti.

Tayland'ın Pattaya şehrine 164 kilometre mesafedeki Don Muang Havalimanı’na gitmek üzere gece saatlerinde taksi çağıran iki kadın, yola çıktıktan bir süre sonra taksiyi kullanan şoförün uyumak üzere olduğunu fark etti.

TEKLİFİ KABUL ETTİ, UYUMAYA GİTTİ

İki kadın, bulundukları bölgede gece saatlerinde başka taksi bulamayacaklarını düşünerek şoföre aracı kullanmayı teklif etti. Müşteriden gelen teklifi kabul eden taksici arka koltuğa geçerken, iki kadın yola ön koltukta devam etti.

Arkadaşı tarafından kayda alınan görüntülerde genç kadının yol boyunca aracı kendi kullandığı ve taksicinin arka koltukta uyuduğu görüldü.

PARAYI ÖDEMEYİ İHMAL ETMEDİLER

Taksiyi kullanan 30 yaşındaki Pinthong isimli kadın, uçağa yetişmek üzere havalimanına gittiklerini ve gece saatlerinde başka bir taksi bulmanın zor olacağından aracı kullanma teklifinde bulunduğunu belirtirken, yolculuk sonunda ise taksiciye parasını ödediklerini söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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