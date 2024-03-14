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Haberler > Dünya > Tayland’da savaş gemisi yanlışlıkla başka bir gemiyi vurdu: 13 yaralı

Tayland’da savaş gemisi yanlışlıkla başka bir gemiyi vurdu: 13 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tayland, Kaza, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland Donanması’na ait bir savaş gemisi kazayla başka bir savaş gemisini vurdu. Top mermisinin isabet ettiği gemide 2’si ağır 13 asker yaralandı.

Chonburi eyaletinde Tayland Donanması’na ait bir savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi büyük bir faciaya yol açtı.

Top mermisinin isabet ettiği aynı limanda bulunan diğer savaş gemisinde yangın çıktı. Büyük hasar alan gemide çıkan yangında 2’si ağır, 13 asker yaralandı.

Tayland’da savaş gemisi yanlışlıkla başka bir gemiyi vurdu: 13 yaralı - 1. Resim

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, Tayland Donanması'ndan henüz resmi açıklama gelmedi.

Top mermisinin ateşlendiği HTMS Chonburi savaçş gemisinin dün akşam tatbikattan döndüğü ve mühimmatın boşaltılmadığı ifade edildi.

Tayland’da savaş gemisi yanlışlıkla başka bir gemiyi vurdu: 13 yaralı - 2. Resim

Kazanın yaşandığı donanma üssünün çevresi güvenlik çemberine alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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