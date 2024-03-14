Tayland’da savaş gemisi yanlışlıkla başka bir gemiyi vurdu: 13 yaralı
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tayland Donanması’na ait bir savaş gemisi kazayla başka bir savaş gemisini vurdu. Top mermisinin isabet ettiği gemide 2’si ağır 13 asker yaralandı.
Chonburi eyaletinde Tayland Donanması’na ait bir savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi büyük bir faciaya yol açtı.
Top mermisinin isabet ettiği aynı limanda bulunan diğer savaş gemisinde yangın çıktı. Büyük hasar alan gemide çıkan yangında 2’si ağır, 13 asker yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, Tayland Donanması'ndan henüz resmi açıklama gelmedi.
Top mermisinin ateşlendiği HTMS Chonburi savaçş gemisinin dün akşam tatbikattan döndüğü ve mühimmatın boşaltılmadığı ifade edildi.
Kazanın yaşandığı donanma üssünün çevresi güvenlik çemberine alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı