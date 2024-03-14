Tayland’da savaş gemisi yanlışlıkla başka bir gemiyi vurdu: 13 yaralı

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Mart 2024 22:51 - Güncelleme: 14 Mart 2024 23:09 - Güncelleme:

Tayland, Kaza, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Tayland Donanması’na ait bir savaş gemisi kazayla başka bir savaş gemisini vurdu. Top mermisinin isabet ettiği gemide 2’si ağır 13 asker yaralandı.