Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü ABD’de bilançoyu arttırıyor. ABD genelinde korona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısı 41’e yükseldi. ABD’de şu ana kadar tespit edilmiş toplam vak’a sayısı ise bin 762 olarak açıklandı.
ABD’de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41’e yükseldi
13.03.2020 - 09:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.
Etiketler : ABD,
687678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687678.aspx
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