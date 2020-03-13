Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü ABD’de bilançoyu arttırıyor. ABD genelinde korona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısı 41’e yükseldi. ABD’de şu ana kadar tespit edilmiş toplam vak’a sayısı ise bin 762 olarak açıklandı.