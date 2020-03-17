Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını giderek etkisini artırırken, karantina bölgeleri de her geçen gün fazlalaşıyor. Bütün ülkeyi karantina altına alan İspanya ve İtalya’dan sonra Çekya ve Peru da ülke genelinde karantina ilan etti. Çekya Başbakanı Andrej Babis, karantinanın 24 Mart’a kadar uygulanacağını açıkladı. Karantina kapsamında, ülkede yaşayanlar evlerini sadece işe ve doktora gitmek, gıda, temizlik malzemesi ya da ilaç satın almak amacıyla terk edebilecek. Mısır’da ise bütün uçuşlar iptal edildi.

SINIRLAR KAPANIYOR

Arjantin yönetimi ülkenin sınırlarını koronavirüsten etkilenen ülkelerin vatandaşlarına 30 gün süreyle kapatma kararı aldı. Pakistan da İran ve Afganistan ile kara sınırlarını kapattığını duyurdu. Sınırlar iki haftalığına kapatılırken Hindistan sınırındaki “Kartapur Koridoru” olarak adlandırılan vizesiz geçiş bölgesinden çıkışlar da durduruldu. Rusya da Gürcistan ve Belarus’la sınırları karşılıklı olarak kapattı. KKTC’de Bakanlar Kurulu, 48 ülkeden daha ülkeye girişleri yasakladı. Daha önce 23 ülkeden giriş yasaklanmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Fransa’da ve Porto Riko’da Covid-19 tedbirleri kapsamında iki haftalığına sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Afrika’da da Covid-19 görülen ülkelerin sayısı 26’ya çıkınca Güney Afrika, Kenya, Cibuti, Gana, Fas, Gabon, Senegal, Etiyopya ve Moritanya gibi ülkeler, virüsün görüldüğü ülkelere seyahatleri kısıtladı ve okulları tatil etme kararı aldı.

LÜBNAN’DA OLAĞANÜSTÜ HÂL

Sırbistan ve Lübnan’da olağanüstü hâle gidildi. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Covid-19 sebebiyle 29 Mart’a kadar ülkede olağanüstü hâl ilan etti. Salgına karşı aldıkları tedbirler bağlamında eğlence merkezlerinin 10 gün önce, kafe ve lokantaların da birkaç gün önce kapatıldığını hatırlatan Diyab, ayrıca özel ve kamu kurumlarındaki yöneticilerden de çalışan sayısını en aza düşürmesini istediklerini kaydetti.

UMMAN’DA KARINCA İSTİLASI

22 vakanın tespit edildiği Umman’da virüsün yayılmasını engellemek için eğitime 1 ay ara verildi. Öte yandan Umman’ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı. Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat’taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti. Karıncaların istilası insanlar arasında büyük şaşkınlığa yol açtı.

ALMANYA’DA “AFET BÖLGESİ”

Almanya’da ülkenin en zengin ikinci eyaleti ve 13 milyon nüfusu olan Bavyera, afet bölgesi ilan edildi. Eyalette bulunan tüm okullar, kreşler, sinema, yüzme kursları kapatıldı. Süpermarketler, eczaneler, petrol istasyonları, bankalar ise hafta içi mahallî saatle 22.00’ye, pazar günleri ise 18.00’e kadar hizmet verecek. Restoran ve kafeler ise 06.00-15.00 arasında açık kalacak.

KARANTİNAYA UYMAYANA HAPİS

Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un, yurt dışından dönen herkesin kendilerini 14 gün süreyle karantinaya alması ve uluslararası yolcu gemilerinin 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşamayacağını açıklamasının ardından eyalet hükûmetleri harekete geçti. Kendilerini tecrit etmeleri gerekirken buna uymayanlara Victoria’da 20 bin, Queensland’da 13 bin ve Yeni Güney Galler’de 11 bin dolara kadar para ve altı aya kadar hapis cezası verilecek.

İRAN'DA CAN KAYBI HIZLA YÜKSELİYOR

İran’da Covid-19 sebebiyle 129 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 853’e yükseldi. Ülkede koronavirüsten ölenlerden biri de Uzmanlar Meclisi Üyesi Haşim Bathai Gulpeyagani. İran’ın yarı resmî ajansı Tasnim’e göre Bathai, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı da 1.053 artarak 14 bin 991’e ulaştı. 4 bin 996 kişi ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halktan mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını, dışarı çıkmak mecburiyetinde olanların da tedbir almalarını istedi.

CEZAEVİNDE KORONA İSYANI

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgınından korunma amaçlı hapishanelere ziyaretlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu açıkladı. Yasak sebebiyle ülkenin kuzeyindeki İrbid Rehabilitasyon ve Islah Merkezinde mahkûmlar isyan çıkardı. Emniyet sözcüsü Amir es-Sertavi, isyanın kontrol altına alındığını, iki mahkumun sıkışma ve düşmeye bağlı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiğini söyledi. Ürdün’de 10 kişinin Covid-19 salgınına yakalandığı açıklanmıştı.

KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜMLER

Bahreyn’de Covid-19 sebebiyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ölen kişinin, kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Bahreynli bir kadın olduğunu bildirdi. Bir süre önce İran’dan gelen kadının, uzman ekip tarafından gözetim altında tutulduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı. Orta Amerika ülkesi Guatemala’da da yeni tip koronavirüs sebebiyle ilk ölüm vakası yaşandı. Sağlık Bakanı Hugo Monroy, evinde kendini tecrit eden 85 yaşındaki bir Guatemalalının hayatını kaybettiği, İspanya’dan 6 Mart’ta Guatemala’ya dönen kişinin herhangi bir semptom göstermediği bilgisini paylaştı. Öte yandan, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da ilk Covid-19 vakasına rastlandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç, Almanya ve Belçika’yı ziyaret ettikten sonra ülkesine dönen 46 yaşındaki Tanzanyalı bir kadında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

İSVİÇRE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL

İsviçre hükümeti, koronovirüsün ülkede hızla yayılması üzerine olağanüstü hal ilan etti. Olağanüstü hal kararı kapsamında 8 bin ordu mensubu salgınla mücadele çalışmalarına katılacak. Ayrıca, restoranlar ve eğlence yerleri kapatılacak, kamusal etkinlikler iptal edilecek. Benzin istasyonları, bankalar, tren istasyonları, postaneler, kamu idaresi ve oteller ise açık kalacak. Karar doğrultusunda sınırlarda sıkı denetim yapılacak. İsviçre’de 2 bin 353 Covid-19 vakası tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti.

İTALYA BAŞBAKANI: VİRÜS HENÜZ ZİRVE YAPMADI

Covid-19 bulaşanların sayısının 24 bin 747’yi, ölü sayısının ise 2158’i bulduğu İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, Corriere della Sera gazetesine demeç verdi. İhtiyaç dışında hiçbir şekilde evden çıkılmaması gerektiğini belirten Conte “Riskli temaslardan kaçınarak evde kalmaya devam etmeliyiz. Bu şekilde virüse karşı daha etkili mücadele edeceğiz. Bilim insanları virüsün henüz yayılma konusunda zirve yapmadığını söylüyor. Bu haftalar, en riskli haftalar ve maksimum dikkat gerektiriyor. Bu, son yılların en önemli mücadelesi. Bu mücadeleyi kazanmak için 60 milyon İtalyanın katkısına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Conte, geçen haftadan bu yana uygulanan karantinanın nasıl gittiğini gelecek dönemde göreceklerine işaret ederek “Bilim teknik kurulunun yönlendirmeleri doğrultusunda aldığımız kararların sonuç verip vermediğini teyit için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.