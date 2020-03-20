Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsün (COVİD-19) en çok can kaybına neden olduğu ülke İtalya’da virüsün öldürücülüğü ile ilgili yeni bulgulara ulaşıldı.

İtalya’nin ulusal sağlık servisi tarafından yapılan araştırmaya göre corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde birinde başka bir hastalığa rastlanmadı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, salgın nedeniyle hayatını kaybeden 355 kişiyi mercek altına alan ekip sadece 3 kişide mevcut bir kronik rahatsızlık saptamadı.

Aynı habere göre, corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerinin yüzde 99’unun bir ya da daha fazla hastalığa sahip olduğu belirlendi.

Bu 355 kişinin yüzde 48.5’inde 3 veya daha fazla rahatsızlık saptanırken, yüzde 25.6’sinda iki, yüzde 25.1’inde ise 1 rahatsızlık saptandı.

Dün gece itibari ile Italya’daki ölü sayısı 3 bin 405’e yükselerek salgının ilk görüldüğü yer olan Çin’i geride bırakmıştı.