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Türkiye'den yeni diplomasi atılımı... "Dışişleri Vakfı" kuruluyor

Düzenleyen: / Kaynak: TRT Haber
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den yeni diplomasi atılımı... &quot;Dışişleri Vakfı&quot; kuruluyor

Dünya Haberleri  / TRT Haber

Dışişleri Bakanlığı, kamu diplomasisi alanında yeni bir adımı hayata geçirerek Dışişleri Vakfı'nı kurma kararı aldı. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösterecek vakfın, özellikle emekli olan diplomatların bilgi ve tecrübelerinin gelecek nesillere aktarılması noktasında çalışmalar yapması planlanıyor.

Türkiye'nin diplomasi faaliyetlerini güçlendirecek yeni bir adım daha yolda.
Dışişleri Bakanlığı'na bağlı kurulacak vakıf ile eğitim, kültür ve tecrübe aktarımı sağlanacak.

EMEKLİ DİPLOMATLARIN BİLGİ VE TECRÜBESİNDEN FAYDALANILACAK

Dışişleri Vakfı ile özellikle emekli olan diplomatların tecrübe ve bilgilerinden faydalanılmaya devam edilecek.
Emekli hariciyeciler bu vakıfta görev alacak, özellikle kamu diplomasisi faaliyetlerinde önde olacak.

Vakıf aynı zamanda bir akademi gibi de çalışacak.
Türkiye'nin diplomasi faaliyetlerinde görev yapacaklar bu vakıf aracılığıyla deneyimi yüksek diplomatlardan eğitim alacak.

KANUN TEKLİFİ MECLİSE GELECEK

Böylece diplomasinin sivil yönü de kuvvetlendirilecek. Vakfın Başkanı Dışişleri Bakanı olacak. Dışişleri Vakfı'nın kurulması için mevzuat çalışmaları tamamlandı. AK Parti grubunun ilgili kanun teklifini gelecek hafta meclise sunması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: TRT Haber
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