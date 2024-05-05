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İspanyol bakandan uyarı: "Avrupa Birliği iç patlama yaşamak üzere!"

Düzenleyen: / Kaynak: The Guardian
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İspanyol bakandan uyarı: &quot;Avrupa Birliği iç patlama yaşamak üzere!&quot;

Dünya Haberleri  / The Guardian

İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera, aşırı sağ riski nedeniyle Avrupa Birliği'nin "'iç patlama" riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera, önümüzdeki ay yapılacak Avrupa parlamento seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, AB'nin geleceğinin kısa vadeli siyasi kazançlar için toplumsal gerilimleri körükleyen insanlar tarafından tehlikeye atıldığını söyledi.

Haziran ayındaki ankette iktidardaki İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin listesinin başında yer alan Teresa Ribera, Avrupa projesinin "patlama" riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"AVRUPA PROJESİ ÇÖKEBİLİR"

Teresa Ribera, The Guardian'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İnsanların, sorunlarının nedenlerini doğru bir şekilde belirlemek ve bunlara değinmek yerine, sorunları için hangi günah keçilerini kullanabileceklerini kendilerine sormaları durumunda, günah keçisi arayışı hızlanır. Bu bir toplumda bir arada yaşamayı bozuyor. Bence şu anda karşı karşıya olduğumuz en riskli nokta bu; tarihin ve tabii ki yakın Avrupa tarihinin muhtemelen en başarılı projelerinden biri olan bir Avrupa projesinin çökme riski.”

Ribera, halihazırda "Ukrayna ve Gazze'de geleneksel, şiddetli, son derece kanlı ve acılı savaşlarla" mücadele eden Avrupa'nın aynı zamanda enerji, gıda, dezenformasyon ve sosyal medya manipülasyonunu modern savaş araçları olarak kullananların tehditleriyle de karşı karşıya olduğunu söyledi.

"AŞIRI SAĞ İLE UZLAŞILAMAZ"

Küresel çalkantıların ve belirsizliğin olduğu bir dönemde, merkez sağ politikacıların aşırı sağı taklit etme veya onunla ittifak kurma dürtüsüne direnmeleri gerektiğini ekledi. Ribera yaptığı açıklamada, "Aşırı sağla ortak alan aramanın aşırı sağı sakinleştirmenin bir yolu olduğunu düşünmenin büyük bir hata olduğu, tarihsel olarak da her zaman öyle olduğu ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bu asla işe yaramaz. Fransızlar bunu çok iyi biliyor; Bence cumhuriyetçilerin hoş görülemeyen şeylere karşı kordonu koruma altına alma ilkesi hâlâ en iyi cevaptır.” ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: The Guardian
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