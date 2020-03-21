Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveytli bakanlar, Sabah'ın Twitter hesabından yaptığı "Allah aşkına evlerinizde kalın" etiketli paylaşımını kitlesel çağrıya dönüştürdü.

Sağlık Bakanı'nın ardından Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid er-Rudan, Petrol Bakanı Halid el-Fadıl, Enformasyon Bakanı Muhammed el-Cebri, İskan Bakanı Rana Abdullah el-Faris ve Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın da aynı etiketi paylaşmasıyla söz konusu çağrı, TT listesine girdi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 176'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Sened, virüs bulaşan 27 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.